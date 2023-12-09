قائد حركة الانقاذ الوطني وعدد من الشخصيات الوطنية يؤكدون على أهمية وحدة الصف في تحقيق السلام

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أكد عدد من القيادات العسكرية والشخصيات الوطنية على أهمية وحدة الصف الوطني وضرورة العمل المشترك بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية والأحزاب السياسية والحزبية من أجل تحقيق السلام والاستقرار وانقاذ الوطن من الوضع الراهن.
جاء ذلك خلال لقاء حضرة محافظ محافظة المحويت، صالح سميع، والمستشار العسكري لوزير الدفاع، عبد الحكيم عامر، والدكتور أحمد الذهب، والمناضل أحمد غالب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الوطنية الأخرى. كما أكدت على مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المكونات السياسية والعسكرية في البلاد، بالإضافة الى التطورات السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن.
واستعرض اللقاء، التطورات السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن وسبل تعزيز التعاون بين المكونات السياسيه والعسكريه.
من جانبه، أكد المحافظ سميع، على أهمية دور حركة الإنقاذ الوطني في دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن.
وقال سميع: "إن حركة الإنقاذ الوطني هي من القوى الوطنية التي تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية للشعب اليمني ونحن ندعم جهودها في هذا الصدد .
كما عبر قائد حركة الانقاذ الوطني عن شكرة للقيادة حركة الانقاذ الوطني في محافظة حضرموت للجهودهم المبذوله في محافظة حضرموت. كما عبر قائد حركة الانقاذ الوطني عن ،سعادته بلقاء هذه الشخصيات الوطنية، وشكرهم على زيارته.