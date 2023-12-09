قائد حركة الانقاذ الوطني وعدد من الشخصيات الوطنية يؤكدون على أهمية وحدة الصف في تحقيق السلام مارب برس يرصد ردود افعال من الداخل الفلسطيني تكشف حقيقة تأثير عمليات الحوثيين ضد إسرائيل الموساد أعد خطط الاغتيال لقيادات حركة حماس في ثلاث عواصم دولية .. ولهذا السبب المخابرات التركية اطلقت تحذيرا غير مسبوق وتوعدت تل ابيت بالأرقام.. صحيفة عبرية تكشف ما تخفيه إسرائيل: ''خسائر مهولة في صفوف جيش الإحتلال منذ 7 أكتوبر'' الأسير مروان البرغوثي يوجه من داخل السجن رسالة قوية إلى حركة فتح والشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن الإنتخابات تبدأ غدا.. بالصور تعرف على المرشحين المنافسين للسيسي على رئاسة مصر على طاولة الأمريكان.. الحكومة اليمنية تتمسك برؤية حل متفق عليها الحكومة الشرعية تستجيب لدعوة وجهها التحالف وتقدم للحوثيين عرضا جديدا هجوم مروع.. مسلحون يفتحون النار على فريق نيجيري بعد سداسية أبها.. أهلي جدة يستهدف نقاط الرائد
رصد "مارب برس" العديد من ردود الأفعال في الداخل الفلسطيني وتحديدا في غزة على اعلان المتحدث العسكري للحوثيين المتكرر عن تصاعد العمليات والضربات الجوية الموجهة من الميلشيا ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عبر من خلالها ناشطون فلسطتيون بارزين من بينهم الناشط الإعلامي والحقوقي الفلسطيني "محمد أبو جامع " والكاتب الفلسطيني "جهاد الرنتيسي" الذي يمت بصلة قرابة للرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة حماس عبد العزيز الرنتيسي.
واعتبر الناشط الإعلامي والحقوقي الفلسطيني "محمد أبو جامع" في معرض رده على سؤال لمأرب برس حول تقييم النخب الفلسطينية داخل غزة لدخول ميلشيا الحوثي في اليمن خط الحرب ضد إسرائيل ان الحوثيين وبقية الكيانات المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا تنفذ توجيهات للحرس الثوري الإيراني وهي تخدم أجندة إيران المتمثلة في ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة لأن انكسار المقاومة في غزة سيعزز من قوة إسرائيل لضرب حزب الله اللبناني الذي يعد أبرز وكلاء إيران في المنطقة مشيرا إلى ان عمليات الحوثيين في اليمن والحسد الشعبي في العراق وحزب الله في جنوب لبنان ليست مؤثرة فإسرائيل تواصل حرب الإبادة في حق المدنيين والأطفال والنساء في غزة .
من جهته اعتبر"موسى أبو مرزوق" القيادي ورئيس المكتب السياسي السابق لحماس في تسجيل صوتي له أن دعم ايران للمقاومة الفلسطنية في غزة " كذب وادعاءات فارغة.
وقال أبو مرزوق " كيف يكذبون في هذا المجال على العرب والمسلمين وأنهم باطنين وأنهم يقوموا بالمراوغة والكذب عليهم وكيف انهم دعموا الحوثيين لانهم شيعه مع انهم أقلية في اليمن وهم دمروا اليمن".
من جهة أخرى دحض الكاتب الفلسطيني "جهاد الرنتيسي " وجود أي تصعيد مؤثر من قبل جماعة الحوثيين في اليمن ضد اسرائيل معتبرا ان الإعلان المتكرر عن عمليات عسكرية للميلشيا الموالية لإيران في اليمن وضربات جوية استهدفت مواقع إسرائيلية سواء في ايلات أو غيرها من المدن المحتلة ليس له أي دليل على الواقع معتبرة ان ما يعلن من قبل الحوثيين يفتقد للمصداقية ".
وعبر "الرنتيسي " في تغريدة له على منصة "اكس"-رصدها مارب برس - عن استهجانه لما تروج له جماعة الحوثي حول عملياتها العسكرية ضد أهداف إسرائيلية "هذا الكذب الذي يروج على حساب دماء شهدائنا واشلائنا اما تخجلون انتم يا حمقاء اين هذه العمليات التي يطلقها الحوثي عبر ناطقه مصدر الجزيره للأسف من القنوات الأمريكيه المعاديه لنا ".