الإنتخابات تبدأ غدا.. بالصور تعرف على المرشحين المنافسين للسيسي على رئاسة مصر

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يبدأ المصريون غدا الأحد التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث يدلون بأصواتهم على مدار ثلاثة أيام، وذلك بعد أن أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضا في بداية الشهر الحالي، وستعلن النتيجة في 18 ديسمبر/ كانون الأول في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وفيما يلي معلومات عن المرشحين لرئاسة مصر لفترة مدتها ست سنوات تنتهي في 2030:

*الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي

- ولد في 1954 بالقاهرة

- طريقة الترشح: تزكية من أعضاء البرلمان

- تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وتولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في أغسطس/ آب 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.

- استقال من منصبه كوزير للدفاع في مارس/آذار 2014 للترشح في الانتخابات الرئاسية بعد أن أطاحت احتجاجات بالرئيس السابق مرسي في العام السابق.

- أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو/ حزيران 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو/ حزيران 2018.

- كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات وفقا للدستور، لكن تم تمديدها إلى ست سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل نيسان عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

* رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران

- ولد في 1957 بالقاهرة.

- طريقة الترشح: تزكية من أعضاء البرلمان.

- تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة في سبعينيات القرن الماضي، وشارك في الأنشطة السياسية الطلابية في تلك الحقبة، وكان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت في 2012 إبان حكم الرئيس الراحل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

- أسس وترأس مجلس إدارة دار المحروسة للنشر والترجمة والمعلومات في 1986، وتولى رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تأسس في 2011، في أبريل/ نيسان 2016.

عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

* رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة

- ولد في 1952 بالجيزة.

- طريقة الترشح: تزكية من أعضاء البرلمان.

- تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة في سبعينيات القرن الماضي، ونال درجة الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي من فرنسا عام 1988.

- يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة المنوفية، كما يرأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

- تولى رئاسة حزب الوفد في مارس/ آذار 2022.

* رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر

- ولد في 1964 بالقاهرة.

- طريقة الترشح: تزكية من أعضاء البرلمان.

- تخرج في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام 1986.

- أسس حزب الشعب الجمهوري في 2012 ويتولى رئاسته حتى الآن، وكان من بين 100 عضو عينهم السيسي عام 2020 في مجلس الشيوخ، إحدى غرفتي البرلمان، حيث ترأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية.