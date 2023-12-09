على طاولة الأمريكان.. الحكومة اليمنية تتمسك برؤية حل متفق عليها

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التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم السبت مع المبعوث الأميركي الى اليمن تيموثي ليندركينغ على هامش مشاركته في اعمال منتدى صير بني ياس في دبي.
وخلال اللقاء بحث الجانبان مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن، وتهديدات مليشيات الحوثي الارهابية لامن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.
و جدد بن مبارك موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقًا لمرجعياته الثلاث المتفق عليه وطنيا واقليميا ودوليا، ودعم جهود الاشقاء والأصدقاء الرامية احياء عملية السلام.
من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الامن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن.