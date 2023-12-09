الحكومة الشرعية تستجيب لدعوة وجهها التحالف وتقدم للحوثيين عرضا جديدا

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جددت الحكومة اليمنية استعدادها لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، داعية الحوثيين للاستجابة لذلك.
جاء ذلك في تعليق لرئيس فريق الحكومة المفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، يحيى محمد كزمان، على دعوة التحالف العربي إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في البلاد.
وقال كزمان "نشيد بدور أشقائنا في المملكة العربية السعودية ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين".
وأضاف" نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيين قسرا".
وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، دعت الخميس الماضي، جميع الأطراف اليمنية إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".