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بعد سداسية أبها.. أهلي جدة يستهدف نقاط الرائد

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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يطمح أهلي جدة إلى مواصلة ملاحقته النصر في المركز الثاني عندما يستضيف الرائد ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وعلى مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف سيواجه الأهلي صاحب الأرض منافسه الرائد صاحب المركز قبل الأخير بـ 12 نقطة، إذ يسعى الفريق الغربي إلى مواصلة ملاحقة النصر بينما يستهدف الرائد الخروج من مناطق الخطر.

وكان أهلي جدة فاز في الجولة الماضية على أبها بسداسية نظيفة فيما حقق الرائد الفوز الثالث له على نادي الوحدة بهدفين نظيفين

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