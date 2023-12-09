بعد ضربات إسرائيلية عنيفة… استشهاد المئات بمراكز الإيواء ودماء هائل بالقطاع الصحي في غزة

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وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي،
كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفيما يلي إنفوغراف بالأرقام الواردة في التقرير