جماهير النجم الساحلي ترفع الورقة الحمراء في وجه الاحتلال دوري الأبطال.. النجم يهزم الهلال السوداني بهدف قاتل أيام أصوات السينمائية من نساء تونس إلى نساء فلسطين، ألم الأرض واحد جديد واتساب.. رسائل صوتية تُسمع ثم تختفي طارق حامد يعلن اعتزاله دولياً قصة سلاح استراتيجي للمقاومة أوجع الاحتلال الصهيوني في غزة وزير الدفاع يعود إلى عدن بعد جولة خليجية مثمرة مسيرة غاضبة في تعز تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وصفت نتنياهو بأنه أسوأ من ترامب.. ممثلة أمريكية تدعو إلى وقف النار بغزة مأرب.. الجيش يعلن تشييع قيادي عسكري قتل في مواجهات مع الحوثيين
قدّمت جماهير النجم الساحلي عرضا مميزا في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الجمعة 8 ديسمبر بملعب رادس، عبر دخلة “تيفو” مميزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وعرضت الجماهير لافتة عملاقة حملت رسالة نصها الآتي: “من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حرة”.
وتتوسط الرسالة مجسم صورة يظهر فيه طفل فلسطيني يرفع الورقة الحمراء في وجه جندي إسرائيلي ويأمره بالرحيل عن أرض فلسطين.
وبهذا العرض تواصل جماهير النجم الساحلي نهج الجماهير التونسية للترجي والإفريقي وعدّة فرق وأخرى، بالتزامها بدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ أكثر من شهرين، مخلّفا أكثر من 17 ألف شهيد وقرابة 50 ألف جريج، ودمارا كبيرا في البنية التحتية.