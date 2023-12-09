جماهير النجم الساحلي ترفع الورقة الحمراء في وجه الاحتلال

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قدّمت جماهير النجم الساحلي عرضا مميزا في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الجمعة 8 ديسمبر بملعب رادس، عبر دخلة “تيفو” مميزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وعرضت الجماهير لافتة عملاقة حملت رسالة نصها الآتي: “من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حرة”.

وتتوسط الرسالة مجسم صورة يظهر فيه طفل فلسطيني يرفع الورقة الحمراء في وجه جندي إسرائيلي ويأمره بالرحيل عن أرض فلسطين.

وبهذا العرض تواصل جماهير النجم الساحلي نهج الجماهير التونسية للترجي والإفريقي وعدّة فرق وأخرى، بالتزامها بدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ أكثر من شهرين، مخلّفا أكثر من 17 ألف شهيد وقرابة 50 ألف جريج، ودمارا كبيرا في البنية التحتية.