جماهير النجم الساحلي ترفع الورقة الحمراء في وجه الاحتلال دوري الأبطال.. النجم يهزم الهلال السوداني بهدف قاتل أيام أصوات السينمائية من نساء تونس إلى نساء فلسطين، ألم الأرض واحد جديد واتساب.. رسائل صوتية تُسمع ثم تختفي طارق حامد يعلن اعتزاله دولياً قصة سلاح استراتيجي للمقاومة أوجع الاحتلال الصهيوني في غزة وزير الدفاع يعود إلى عدن بعد جولة خليجية مثمرة مسيرة غاضبة في تعز تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وصفت نتنياهو بأنه أسوأ من ترامب.. ممثلة أمريكية تدعو إلى وقف النار بغزة مأرب.. الجيش يعلن تشييع قيادي عسكري قتل في مواجهات مع الحوثيين
حقق النجم الساحلي بانتصارا ثمينا في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس مساء الجمعة 8 ديسمبر.
ورغم صعوبة المباراة وسوء أرضية الملعب المتأثرة بتهاطل الأمطار بغزارة، نجح الكاميروني جاك مبي من تصويب كرة في المرمى السوداني في الدقيقة ال88 وأهدى فريقه وجماهيره انتصارا مهما يحافظ به على حظوظه ويعيده إلى سباق المنافسة على التأهل.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب النجم الساحلي، حيث تنقل الآلاف من سوسة وبقية مدن الساحل، رغم برودة الطقس وغزارة الأمطار. وتستكمل هذه الجولة غدا السبت بلقاء الترجي الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنغولي