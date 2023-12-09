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دوري الأبطال.. النجم يهزم الهلال السوداني بهدف قاتل

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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حقق النجم الساحلي بانتصارا ثمينا في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس مساء الجمعة 8 ديسمبر.

ورغم صعوبة المباراة وسوء أرضية الملعب المتأثرة بتهاطل الأمطار بغزارة، نجح الكاميروني جاك مبي من تصويب كرة في المرمى السوداني في الدقيقة ال88 وأهدى فريقه وجماهيره انتصارا مهما يحافظ به على حظوظه ويعيده إلى سباق المنافسة على التأهل.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب النجم الساحلي، حيث تنقل الآلاف من سوسة وبقية مدن الساحل، رغم برودة الطقس وغزارة الأمطار. وتستكمل هذه الجولة غدا السبت بلقاء الترجي الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنغولي

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