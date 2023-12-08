طارق حامد يعلن اعتزاله دولياً

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أعلن طارق حامد لاعب وسط ضمك اليوم الجمعة اعتزاله دولياً بعد عشر سنوات شارك خلالها في الكثير من المباريات والبطولات مع المنتخب المصري لكرة القدم.
وقال حامد البالغ عمره 35 عاماً في بيان عبر حسابه على منصه إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها.
وأضاف "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".
وقرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر استبعاد ثلاثة لاعبين لاعبين من معسكر المنتخب قبل مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي بينهم حامد لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب، ويستعد المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر المقبل.