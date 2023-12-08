وزير الدفاع يعود إلى عدن بعد جولة خليجية مثمرة

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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عاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة خليجية مثمرة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وبحث وزير الدفاع خلال لقاءاته أوجه التعاون العسكري ودعم القوات المسلحة اليمنية في مختلف المجالات كما شارك في معرض دبي للطيران 2023 وقمة حوار المنامة التاسعة 2023.

وخلال عودته تفقد الفريق الداعري المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية في محافظة حضرموت، وعقد اجتماعات بقادتها للتشديد على اليقضة والجاهزية..

كما اجتمع باللجنتين الأمنيتين في وادي وساحل حضرموت أكد خلالهما على ضرورة التنسيق والتعاون المتبادل لتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة.

كان في استقباله في مطار عدن الدولي نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعدد من رؤساء الهيئات ونوابهم ومدراء دوائر وزارة الدفاع والقادة العسكريين.