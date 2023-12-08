مسيرة غاضبة في تعز تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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شهدت مدينة تعز، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
شارك في المسيرة أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق أبناء غزة في فلسطين المحتلة.
وأكد المشاركون في المسيرة تضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب المتظاهرون بتدخل دولي لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.