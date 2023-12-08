واشنطن تناقش مع الرياض هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

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ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه. أوستن الثالث مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، "تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر".
وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر، إن وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث، اجرى اتصالا هاتفيا بالأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي اليوم لمناقشة تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
ووفقا للبيان، فإن الوزير أوستن قال إن "عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية".
كما شدد على الدور الخطير الذي تلعبه إيران في تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم.
وأعرب الوزير أوستن عن رغبته في العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي.