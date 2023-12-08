مأرب.. الجيش يعلن تشييع قيادي عسكري قتل في مواجهات مع الحوثيين

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 331

أعلنت قوات الجيش في مأرب ، اليوم الجمعة، تشييع العقيد عبدالفتاح صالح هادي العبيدي، الذي قتل وهو يواجه الحوثيين.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، جرى اليوم في مدينة مأرب "تشييع جثمان العقيد عبدالفتاح صالح هادي العبيدي قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 13 مشاة".

وأضاف الموقع أن العقيد العبيد (من أبناء مديرية وشحة بمحافظة حجة) قتل وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الوطن والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية (في إشارة إلى مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران).

ومؤخرًا، تصاعدت المعارك في جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي، بين الحوثيين المدعوميين من إيران من جهة، وبين القوات الحكومية والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة أخرى، بالتزامن مع جهود أممية ودولية وإقليمية لتحقيق سلام دائم في اليمن.