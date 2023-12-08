عنصر حوثي يقتل ويصيب خمسة من زملائه في أحد مواقع الجماعة بالبيضاء

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قُتل وأُصيب خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، برصاص زميل لهم في أحد مواقع المليشيا في محافظة البيضاء (وسط البلاد).
وذكر مصدر محلي أن أحد المسلحين الحوثيين أقدم، مساء امس الخميس، على قتل ثلاثة من زملائه المسلحين وأصاب اثنين آخرين، بإطلاق النار عليهم مباشرة أثناء نومهم في أحد المواقع المتقدمة للمليشيا في "عقبة القنذع" بمديرية نعمان المحاذية لمحافظة شبوة، قبل أن يلوذ بالفرار وفقا لوكالة 2ديسمبر.
وأوضح المصدر أن القتلى الحوثيين (علي محمد حسين الوهبي، وذياب أحمد عبدربه الوهبي، وأمين غالب أبو راس الوهبي)، والاثنين المصابين، جميعهم ينتمون إلى مديرية السوادية في محافظة البيضاء، في حين ينتمي زميلهم القاتل إلى مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء.
وأشار إلى تضارب المعلومات حول أسباب الواقعة، التي تأرجحت بين روايتين؛ الأولى تفيد بأن القاتل يتعاطى مادة الشبو المخدرة، فيما تشير الرواية الثانية إلى وجود خلافات بين عناصر الحوثي القتلى والمصابين وزميلهم مرتكب الجريمة.