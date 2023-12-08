شاهد القسام تنشر: “تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر”..راجمات صواريخ القسام تخرج من تحت الأرض وأبو عبيدة يتحدث عن أمر مهم

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، مشاهد لراجمات صواريخ خرجت من تحت الأرض، بالوقت الذي تعرضت تل أبيب لقصف صاروخي، بينما تحدث الناطق العسكري عن مصير بعض الأسرى.
وفي فيديو حمل عنوان “تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر”، باللغتين العربية والعبرية، أظهرت مشاهد خروج مقاتلي القسام من أنفاق تحت الأرض وإزالة أغطية عن راجمات صواريخ متوسطة المدى.
كما ظهر المقاتلون يجهزون الراجمات بعشرات الصواريخ، وتزامن ذلك مع تعرض تل أبيب لرشقات صاروخية من غزة، رغم الحرب المستمرة فيها منذ أكثر من شهرين.
وبالمقابل تداولت وسائل إعلام صوراً تظهر سماء تل أبيب حيث دوت صافرات إنذار، وبدأت منظومة القبة الحديدية باعتراض الصواريخ القادمة من غزة.
وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بوقت سابق اليوم أنها تمشط أحياء في تل أبيب الكبرى بحثاً عن شظايا صواريخ سقطت نتيجة اعتراض صواريخ الفصائل الفلسطينية.
وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، على لسان ناطقها أبو عبيدة عن مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال “أبو عبيدة” على قناته في “تلغرام”: “قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو”.
يذكر أن العدوان على غزة دخل شهره الثاني، وسط استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة السيطرة على القطاع المحاصر، وملاحقة حركة حماس فيها، مما خلف أكثر من 16 ألف قتيل من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.