جماعة الحوثي تجبر قرابة ألف سجين في صنعاء على هذا الأمر عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر قطر تستبق تصعيد إسرائيلي محتمل وتوجه تحذيرات غير مسبوقة للموساد الإسرائيلي مجلس الأمن يبحث وقف إطلاق النار بمقتضى البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة الأعلى منذ 20 سنة..صحف إسرائيلية: أكثر من 250 ألف طلب جديد لحيازة السلاح في إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الاحتلال يغطّي هزيمته في غزة باستهداف الضفة طبيب يمني يستخدم تقنية جديدة لإعادة الحياة لطفلة تعاني من تشوه خلقي التعليم العالي تعلن موعد المفاضلة للمنح الخارجية في عدن الكشف عن التفاصيل الغير معلنة للرد الأمريكي على طلب السعودية من واشنطن تجنب توجيه ضربات مضادة لتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر اليمن.. الثروة الحيوانية في مرمى حجر التغير المناخي
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغات عن أن كياناً يصف نفسه بأنه «السلطات اليمنية» أصدر أمراً لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة، في بيان، أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.