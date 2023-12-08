  قطر تستبق تصعيد إسرائيلي محتمل وتوجه تحذيرات غير مسبوقة للموساد الإسرائيلي

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عززت السلطات القطرية من التدابير الأمنية الاحترازية المفروضة على مقار إقامة قيادات الصف الأول في حركة حماس وعلى رأسهم رئيس الحكومة في قطاع غزة "اسماعيل هنيه " الذين تستضيفهم الدوحة وذلك تحسبا استهدفتهم من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي تنفيذا لتوجيهات اعلن رئيس حكومة الكيان "بنيامين نتنياهو" أنه أصدرها لرئيس الموساد بتعقب قيادات حركة حماس واغتيالهم في إماكن تواجدهم خارج قطاع غزة .
وكشفت تقارير تضمنت معلومات استخباراتية تداولتها على نطاق محدود وسائل إعلام أمريكية –قام مارب برس بترجمتها- عن تحذيرات غير معلنة وجهتها الدوحة للإدارة الأمريكية خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" قبل الأخيرة لقطر من أي محاولة قد يقدم عليها الموساد الإسرائيلى لاستهداف قيادات حماس المقيمة في الدوحة تحت ضيافة أمير الدولة.
وبحسب التقارير المتداولة فان وزير الخارجية الأمريكي قدم تطمينات للدوحة من خلال التقليل من أهمية ما أعلنه رئيس حكومة الكيان حول توجيهات أصدرها للموساد بتعقب قيادات حماس المتواجدين في الخارج واستهدافهم معتبرا ان ما أعلنه نتنياهو يندرج ضمن الحرب النفسية المتبادلة بين إسرائيل وحماس .
*المصادر ..واشنطن بوست وجيزوليم بوست وول ستريت جورنال