مجلس الأمن يبحث وقف إطلاق النار بمقتضى البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة الأعلى منذ 20 سنة..صحف إسرائيلية: أكثر من 250 ألف طلب جديد لحيازة السلاح في إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الاحتلال يغطّي هزيمته في غزة باستهداف الضفة طبيب يمني يستخدم تقنية جديدة لإعادة الحياة لطفلة تعاني من تشوه خلقي التعليم العالي تعلن موعد المفاضلة للمنح الخارجية في عدن الكشف عن التفاصيل الغير معلنة للرد الأمريكي على طلب السعودية من واشنطن تجنب توجيه ضربات مضادة لتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر اليمن.. الثروة الحيوانية في مرمى حجر التغير المناخي عن اللواء فايز الدويري ومدرسته المتفردة في التحليل العسكري ... وعلاقته باليمن وتحصينات باب المندب اعلان لوزارة المالية بخصوص العلاوات السنوية وشروط صرفها بينها شركات صرافة .. امريكا تضرب الحوثيين ماليا وتعلن فرض عقوبات على 13 فرداً وكيانا متورطا.. تفاصيل
أكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، أنّ تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة، والتي كانت آخرها المجزرة التي ارتكبها في مخيم الفارعة وأدت إلى استشهاد 6 وإصابة آخرين، محاولة صهيونية لاستغلال الانشغال الدولي بما يجري في غزة لتنفيذ مخططاته الاستعمارية في الضفة.
واعتبرت الجبهة أنّ استمرار الاحتلال في اقتحام مدن الضفة ومخيماتها، وسياسة القتل والاغتيالات، وتسليح المستوطنين وتشريع أوامر القتل لهم، والسماح لهم باقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيسها، يشير إلى نية الاحتلال التصعيد أكثر بالضفة، للتغطية على خسائره الكبيرة في قطاع غزة.
وأضافت الجبهة في بيان نشرته اليوم، أن الانتهاكات المستمرة للاحتلال تأتي في إطار محاولة إنهاء المقاومة المتأصلة في الضفة، ومواصلة مخططات تسريع الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي للانقضاض على الوجود الفلسطيني هناك.
وأكدت الجبهة الشعبية -أبرز التنظيمات اليسارية في الساحة السياسية الفلسطينية- أنّ “دماء شهداء مخيم الفارعة وغزة وكل شهداء الشعب لن تذهب هدرا، ولن تمر دون حساب؛ فالمقاومة عودتنا دائما على أن ردّها لا يتأخّر وقادم لا محالة”.