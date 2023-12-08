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التعليم العالي تعلن موعد المفاضلة للمنح الخارجية في عدن

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات
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أعلنت وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية مطلع يناير القادم موعداً لامتحانات المفاضلة للمتقدمين على المنح الدراسية الجديدة في الخارج.

وقال مدير البعثات والمنح الدراسية في وزارة التعليم العالي، عبد الرقيب جبران، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”إن امتحان المفاضلة بين المتقدمين للحصول على منح التبادل الثقافي للعام الدراسي 2025/2024 سيجرى في الأسبوع الأول من شهر يناير القادم.

وأضاف أن الوزارة ستقوم مطلع الأسبوع القادم بإعلان الآلية الخاصة بعملية التقديم والتسجيل للمنح الدراسية والموعد النهائي للعملية، إضافة إلى تحديد المراكز الامتحانية والمحذوف من المنهج وغيرها من التفاصيل المتعلقة بامتحانات المفاضلة.

وأشار جبران إلى أن امتحان المفاضلة سيكون في مواد الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية.

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