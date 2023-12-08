 الكشف عن  التفاصيل الغير معلنة للرد الأمريكي على طلب السعودية من واشنطن تجنب توجيه ضربات مضادة لتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر متطابقة عن تفاصيل الموقف الأمريكي من طلب تقدمت به السعودية للإدارة الأمريكية بعدم رد واشنطن على تصعيد ميلشيا الحوثي في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لدعم الجهود الحثيثة الهادفة الى دفع الأطراف اليمنية للتوقيع على خارطة طريق في اليمن .

وأكدت المصادر ل"مارب برس " أن وزير الدفاع الأمريكي " لويد أوستن" أكد خلال اتصال هاتفي اجراه في وقت سابق من مساء امس الخميس مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير "خالد بن سلمان" تفهم الولايات المتحدة لحيثيات الطلب السعودي بعدم الرد على تصعيد ميلشيا الحوثي في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لدعم مساعي إحلال السلام في اليمن وتثبيت وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة الإنسانية معتبرا ان ما وصفه ب" عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية" وان" واشنطن حريصة على تجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر من خلال العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي".

ولفتت المصادر إلى ان واشنطن تتعاطي مع تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر باعتباره جزء من خطة إيرانية تهدف الى التلويح بخيار الحرب الإقليمية واشعال المنطقة كورقة ضغط في مواجهة الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل في حربها العدوانية في قطاع غزة وانها اضطرت لتوجيه ضربات مضادة ضد الميلشيات الممولة من إيران في كل من العراق وسوريا بعد تعرض قواعد عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية لهجمات مباشرة وأن تكرار مثل هذا الرد على ميلشيا الحوثي وارد لكن الولايات المتحدة تراعي حساسية الموقع الاستراتيجي الذي تشن منه الميلشيا المدعومة من ايران في اليمن هجماتها ضد السفن التي تعبر عبر مضيق باب المندب الى جانب أن هذه الهجمات لم تستهدف بشكل مباشر السفن والقطع البحرية الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج العربي والبحر المتوسط .

وجدد وزير الدفاع الأمريكي الاتهامات الامريكية لايران بالوقوف وراء التصعيد المتزايد لميلشيا الحوثي في البحر الأحمر ولعب دور خطير من خلال تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم.