بينها شركات صرافة .. امريكا تضرب الحوثيين ماليا وتعلن فرض عقوبات على 13 فرداً وكيانا متورطا.. تفاصيل

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 275

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولون عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح مليشيات الحوثي بدعم من (فيلق) القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي" أن الشبكة المعقدة التي استهدفتها عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للوزارة تضم شركات صرافة وشركات في ولايات قضائية متعددة وأشخاصاً يعملون باعتبارهم قناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى شركاء (إيران) المسلحين في اليمن".

من جانبه اكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح، ان الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية.

وجاء ذلك بعدما شطبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مليشيات الحوثي الارهابية من قوائم الإرهاب التي أدرجتها فيها واشنطن سابقا.