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الأرجنتين في المجموعة الأولى والبرازيل في الأخيرة.. قرعة كوبا أميركا تسفر عن مواجهات نارية

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قرعة كوبا امريكا 2024 

- تبدأ البطولة في 20 يونيو

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