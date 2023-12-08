الأرجنتين في المجموعة الأولى والبرازيل في الأخيرة.. قرعة كوبا أميركا تسفر عن مواجهات نارية

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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