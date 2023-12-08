شبكة أمريكية: واشنطن تدرس تشكيل تكتل بحري لحماية السفن في باب المندب

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أكدت شبكة إخبارية أمريكية اليوم الخميس أن الادارة الأمريكية تدرس إمكانية تشكيل تكتل بحري لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من هجمات القرصنة.
وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس تعزيز حماية السفن التجارية التي تُبحر عبر طريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر، وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران انطلاقا من اليمن.
وأوضحت أن الولايات المتحدة ناقشت سبل تعزيز الأمن في المنطقة مع أعضاء القوات البحرية المشتركة، وهي قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات مكلفة بحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر. ونقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم إن المناقشات تركزت على إمكانية مرافقة السفن النشطة في البحر الأحمر والتي تمر عبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن.
ووفق الشبكة، عرض سبعة أعضاء من القوة البحرية – التي تتألف من 39 دولة تتناوب على القيادة – بالفعل المساعدة، حسبما قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحضور في المجلس الأطلسي في واشنطن، في حين رفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن هوية تلك الدول.
وتعكس المناقشات حول تعزيز دور القوة البحرية قلقًا متزايدًا في المنطقة من سلوك الحوثيين المدعومين من إيران في القناة الحيوية، التي يمر من خلالها ملايين البراميل من النفط يوميًا.