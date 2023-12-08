بعد مصرع ابن وزير حرب صهيوني.. كتائب القسام وسرايا القدس تكشف تفاصيل هجماتها خلال اليوم وسير المعارك خلال 72 الساعة الماضية

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء اليوم الخميس، في بيانٍ له عن تفاصيل الأحداث الدائرة في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية.



وقال أبو عبيدة في البيان: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.

وأضاف: أوقع مجاهدو القسام عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر”.

وتابع: “كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وجاء بيان أبو عبيدة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل ابن وزير بحكومة الحرب في شمال غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه قُتل بتفجير فتحة نفق مفخخة ووالده كان قد شاهد الحادثة على الهواء مباشرة.



وفي السياق، ذكرت “كتائب القسام” وسرايا القدس” في بيانات عدة تفاصيل هجماتها خلال اليوم، وسير المعارك والتصدي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المحاور:

حيث قالت كتائب القسام: إنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة “الياسين 105″، واستهدفت “قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد وحققت إصابات محققة في صفوفهم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كما استهدف مقاتلو القسام ناقلتي جند بقذائف “الياسين 105” في محور التقدم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفخخوا عين نفق في منطقة الشيخ رضوان وفور تقدم قوة من الجيش الإسرائيلي لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع افراد القوة بين قتيل وجريح، حسب ما جاء في بيان للكتائب على تلغرام.

وذكرت القسام أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتمكنوا “خلال الـ 72 ساعة الأخيرة من تدمير 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة”.

وأشارت كتائب القسام إلى أنها استهدفت دبابة ميركفاه إسرائيليو في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة “الياسين 105″، وكذلك حفار عسكري بقذيفة “الياسين 105” في محور شرق مدينة خان يونس أيضاً.

ونوهت كتائب القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ 3 عبوات مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خان يونس، واشتبكوا مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وأوقعتهم بين قتيل وجريح واستولت على “روبوت” كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس

من جانبها، قالت سرايا القدس: “قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأضافت: “قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”، مؤكدةً أن مقاتليها تمكنوا “بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قصف جنود وآليات العدو الصهيوني المتقدمة في “شارع 5″ بمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون”.

وأيضاً قالت سرايا القدس: “قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، ونخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60”.

وتابعت: “قصفنا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل والنظامي عيار 60 ونؤكد وقوع إصابات محققة في صفوف العدو، واشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة في حي الزيتون شرق غزة”.

وكذلك، قالت سرايا القدس: “قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع “5” في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، ويخوض مقاتلينا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية واستهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف “التاندوم” وعبوات “العمل الفدائي”.

وفي الختام، قالت سرايا القدس: “استهدفنا بقذائف “التاندوم” والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا”.