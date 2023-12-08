شبكة أمريكية: واشنطن تدرس تشكيل تكتل بحري لحماية السفن في باب المندب وزير الدفاع يناقش الأوضاع العسكرية والامنية بحضرموت بعد مصرع ابن وزير حرب صهيوني.. كتائب القسام وسرايا القدس تكشف تفاصيل هجماتها خلال اليوم وسير المعارك خلال 72 الساعة الماضية اليمن تعزي السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية أثناء مهمة تدريبية قيادة تحالف دعم الشرعية توجه دعوة إلى جميع الأطراف اليمنية السايبي: نعمل على إعادة هيبة الإفريقي مدرب الهلال السوداني: أسعار النزل منعتنا من الإقامة في تونس خبير عسكري: معركة خان يونس ستكون حاسمة وسيُكتب عنها في صفحات التاريخ مسؤول حكومي يتحدث عن تطورات مفاوضات الأسرى وموعد الجولة المرتقبة - ماذا قال عن محمد قحطان؟ الإعلام الحكومي بغزّة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 17177 والجرحى إلى 46 ألفا
أعربت الجمهورية اليمنية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومة وشعباً في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية في مدينة الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.