اليمن تعزي السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية أثناء مهمة تدريبية

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعربت الجمهورية اليمنية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومة وشعباً في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية في مدينة الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.