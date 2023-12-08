السايبي: نعمل على إعادة هيبة الإفريقي

الجمعة 08 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أنهى النادي الإفريقي تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكاف قبل التحوّل إلى نيجيريا غدا الجمعة لمواجهة ريفرز يونايتد.

وقبل السفر، قال المدرّب سعيد السايبي إن الفريق جاهز للرحلة رغم بعض الغيابات، مؤكّدا أن المجموعة المتوفرة على ذمته قادرة على تأدية المطلوب منها.

وقال السايبي في تصريح لبوابة تونس خلال المؤتمر الصحفي: “منذ فترة نعمل على إعادة هيبة الفريق ليصبح قادرا على فرض أسلوبه وشخصيته على المنافسين مهما كانت قوتهم، بغض النظر عن النتيجة”.

وأضاف أن الفريق سيسافر من أجل الفوز رغم قيمة المنافس الذي يفوق الفريقين المتبقين في المجموعة من حيث الإمكانيات. وأشار مدرّب الإفريقي إلى جميع المنافسين يريدون هزم الإفريقي محليا وقاريا لأن الفرق لم ينهزم هذا الموسم.

وقال السايبي إن التشكيلة ستشهد بعض التغييرات مقارنة بالمباراة السابقة أمام أكاديميكا الأنغولي. ومن المنتظر أن يستعيد الإفريقي خدمات المهاجم النيجيري كينغسلاي إيدو، في حين لن يتمكّن اللاعب حسام السويسي من السفر مع الفريق بسبب نقص الجاهزية البدنية بعد تعافيه من الإصابة.

كما علّق السايبي على المنافسة في الهجوم بين المهاجمين حمدي العبيدي وكينغسلاي إيدو وقال إن كل لاعب لديه خصاله ونعتمد عليه حسب الخطة التكتيكية والمنافس.

وأشاد السايبي بإمكانيات اللاعب رشاد العرفاوي وقدرته على التأقلم في أكثر من مركز وقال: “رشاد العرفاوي أفضل انتداب للنادي الإفريقي هذا الموسم”.

ويسعى الإفريقي إلى الفوز أمام ريفرز يونايتد وتدعيم صدارته للمجموعة بعد انتصارين سابقين، وبالتالي ضمان حظوظ وافرة في التأهل.