مدرب الهلال السوداني: أسعار النزل منعتنا من الإقامة في تونس

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كشف مدرّب الهلال السوداني فلوران إيبينغي أن الفريق كان ينوي الإقامة في تونس طيلة فترة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بسبب الأوضاع في السودان التي أجبرته على المغادرة.
وأوضح إيبينغي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراته أمام النجم الساحلي في إطار الجولة الثالثة، أن الهلال كان ينوي القدوم إلى تونس واستقبال منافسيه في دوري الأبطال على ملعب رادس، باعتبار أن اثنين من منافسيه في المجموعة تونسيين.
وأضاف أنه كان يريد خوض مباراة ودية أسبوعيا مع الفريق المعفى من كل جولة في البطولة التونسية للحفاظ على نسق المباريات، نظرا لتوقف الدوري السوداني، إلا أن الأسعار الباهظة للإقامة في النزل التونسية دفعتنا إلى تغيير الوجهة والإقامة في تنزانيا واستقبال منافسينا هناك. وعلّق المدرّب الكونغولي للهلال على تأثير الحرب في السودان على الفريق
وقال:” نقوم بعمل ذهني ونفسي كبير بما أن اللاعبين يعيشون حالة من التشتت بفعل تطورات الحرب الدائرة في السودان ومتابعة اخبار عائلاتهم”.
وعن المباراة، قال إيبينغي إن الهلال السوداني يريد تأكيد فوزه ومردود المميز في المباراة السابقة أمام الترجي، رغم صعوبة المنافسة، حيث سيكون النجم أمام حتمية الفوز.
وأضاف أنّ حسابات التأهل صلب المجموعة الثالثة ستكون معقّدة للغاية في ظل القيمة الفنية للأندية المتنافسة.
وقبل مباريات الجولة الثالثة، يتصدّر بيترو أتليتكو المجموعة بست نقاط، يليه الترجي والهلال بثلاث نقاط، ثم النجم الساحلي بصفر من النقاط.