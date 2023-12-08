خبير عسكري: معركة خان يونس ستكون حاسمة وسيُكتب عنها في صفحات التاريخ

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قال الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري، إنّ المعركة الجارية في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بين كتائب المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ستكون حاسمة وسيُكتب عنها في صفحات التاريخ، متوقعا أن تكون اليد العليا في نهايتها للمقاومة.
وأشار الدويري في تحليل مسار المعارك على شاشة قناة الجزيرة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت أحياء القرارة وبني سهيلة، في منطقة خان يونس، خلال الأيام الماضية، وتحاول التعمق فيها، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتميز باتساعها وخصوصيتها، كونها معقل أهم كتائب لواء خان يونس.
وأوضح أن الكتائب الموجودة في المنطقة، مختلطة ومتعددة، وليست محصورة في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي ربما تكون الأكثر فاعلية، إلا أن بالمنطقة كتائب مقاومة أخرى، والمعركة فيها سيكون لها وضع خاص مختلف عما سبق.
وتوقّع الدويري أن تصدر قوى المقاومة خلال الساعات المقبلة مقاطع فيديو ستطغى على ما نشرته خلال الأيام الماضية، من حيث نوعية تلك المقاطع وقوتها ودلالتها، مشددا على أن المعركة ستكون حاسمة وسيكتب عنها في صفحات التاريخ، وستكون يد المقاومة هي العليا في خاتمتها.
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت العديد من الجنود الإسرائيليين وأصابت آخرين، واستهدفت آليات خلال كمائن نصبتها لقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع، في وقت أقر فيه جيش الاحتلال بمصرع ضابط وجندي.