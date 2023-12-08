الإعلام الحكومي بغزّة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 17177 والجرحى إلى 46 ألفا

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ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزّة جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 شهيدا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس 7 ديسمبر.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، إنّ “حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 17 ألفا و177 شهيدا و46 ألفا جريح”، مشيرا إلى أن 70 ٪ من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء” وبيّن القدرة أنّ “350 شهيدا و1900 إصابة وصلوا مستشفيات غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية”، دون تحديد المستشفيات.
وتابع: “الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحيّة أدّت إلى استشهاد 290 من الطواقم الطبية، وتدمير 102 من سيارات الإسعاف”، منذ بدء الحرب. ولفت إلى أن “قوات الاحتلال استهدفت 130 مؤسسة صحية ما أدّى إلى إخراج 20 مستشفى و46 مؤسسة ومركز للرعاية الأولية من الخدمة”، مؤكّدا أن “الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، وتصفية الخدمات الصحيّة شمال غزة سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى”.
وحذّر القدرة من “تكرار سيناريو تصعيد العدوان على جنوب القطاع كما حدث في شماله”، مبيّنا أن “المستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية”.
وتابع قائلا: “نحاول إعادة تشغيل أيّ جزء من مجمع الشفاء الطبي، خاصة الطوارئ، في ظل صعوبات كبيرة تواجهنا”، موضّحا أن عدد المصابين الذين خرجوا من معبر رفح بين مصر والقطاع بغرض العلاج في الخارج “أقل من 1 ٪ من إجمالي جرحى العدوان الإسرائيلي”.
ودعا القدرة إلى توفير مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى شمال القطاع.