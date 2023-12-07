آخر الاخبار

السعودية تُعلن سقوط طائرة مقاتلة وتكشف مصير طاقمها ما هي المادة 99 التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة خلال ولايته وأثارت غضب إسرائيل؟ واشنطن تكشف عن خيارات الرد على هجمات الحوثيين وفاة 6 مواطنين وإصابة آخرين إثر سقوط سيارة من جبل عالي في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع عقوبات جديدة على 13 فردًا وكيانًا بتهمة تمويل الحوثيين..تفاصيل مسام يعلن انتزاع 3797 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر نوفمبر الماضي. المبعوث الأممي يناقش مع مسؤولين عُمانيين جهود السلام في اليمن مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"مأرب برس" تكشف عن طلب تقدم به المبعوث الأممي لقيادة جماعة الحوثي وموقف الأخيرة من التوقيع على خارطة الطريق مصرع رأس صهيوني كبير بغزة ونتنياهو يكتب ناعيا :نشعر بالحزن الشديد نحن نبكي اللواء سلطان العرادة يناقش مع وكيل وزارة الداخلية جُملة من القضايا الإدارية والفنية

السعودية تُعلن سقوط طائرة مقاتلة وتكشف مصير طاقمها

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 183

 

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة حربية من طراز "F15-SE" خلال مهمة تدريبية روتينية بالمنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، في بيان، إن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهرانوأردف المالكي قائلا إن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي"، وفقا للبيان.

 

وضحايا سقوط الطائرة هما المقدم الطيار ركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر، والمقدم الطيار ركن ماجد بن جزاء العتيبي.

إقراء أيضاً
ما هي المادة 99 التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة خلال ولايته وأ
مصرع رأس صهيوني كبير بغزة ونتنياهو يكتب ناعيا :نشعر بالحزن الشديد نحن نبكي
دعت إلى الخروج في مسيرات تضامنية.. المقاومة تدعو العالمين العربي والإسلامي إلى دع
اختفي كالزئبق في ركام غزة..المطلوب الأول للموساد والاكثر نفوذا في صفوف حماس والع
لأجل غزة.. تفاصيل مادة نادرة طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بتفعيلها
قصف مصفاة نفط استراتيجية في السودان .. و الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهاما
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول