السعودية تُعلن سقوط طائرة مقاتلة وتكشف مصير طاقمها

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة حربية من طراز "F15-SE" خلال مهمة تدريبية روتينية بالمنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، في بيان، إن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهرانوأردف المالكي قائلا إن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي"، وفقا للبيان.

وضحايا سقوط الطائرة هما المقدم الطيار ركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر، والمقدم الطيار ركن ماجد بن جزاء العتيبي.