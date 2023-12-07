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وفاة 6 مواطنين وإصابة آخرين إثر سقوط سيارة من جبل عالي في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات
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تسبب حادث مروري مروع في مديرية الحشاء بالضالع بوفاة 6 اشخاص واصابة اخرون

وقالت مصادر محلية ، ان سيارة المواطن ناجي سعيد سقطت من على جبل بمنطقة مروس بمديرية الحشاء مما تسبب بوفاة ستة اشخاص

وبحسب المصادر فقد انحرفت السيارة من الطريق الوعرة وهو ماتسبب بسقوطها من اعلى جبل .

واشارت المصادر ان الحادث تسبب بوفاة 6 اشخاص غالبيتهم من اسرة واحدة واصيب اخرون في حين نجا من الحادث الطفل تامر عبدالله قايد يبلغ من العمر خمسة اشهر.

فيما توفي والده ولاتزال والدته وخاله بالعناية المركزة حيث نقل المصابون الى مستشفيات الحوبان لتلقي العلاج.

وناشد الاهالي الجهات المختصة باصلاح الطريق الوعرة والتي تسببت بحوادث مرورية عدة نتيجة الانزلاقات والمنعطفات والمنحدرات الخطيرة في اعلى الجبل

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