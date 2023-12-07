عقوبات جديدة على 13 فردًا وكيانًا بتهمة تمويل الحوثيين..تفاصيل

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلن مكتب المراقبة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم الخميس فرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا متهمين بتوفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية؛ إن الحوثيين والوسيط المالي الإيراني سعيد الجمل، الذين تم فرض عقوبات عليهم سابقًا، يستخدمون شبكة من شركات الصرافة لمساعدة الأموال الإيرانية في الوصول إلى شركاء البلاد المسلحين في اليمن.

وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية، وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفة من التعامل مع الأمريكيين.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية؛ إن الحوثيين "ما زالوا يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".

وأضاف: "ستواصل الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتحت مزاعم مساندة غزة وقصف الاحتلال الإسرائيلي، شن الحوثيون هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على عمليات الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ تنفيذًا لأجندة إيرانية لا علاقة لها بنصرة غزة.