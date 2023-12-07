تأكيد روسي وسعودي على دعمهما للجهود الإقليمية والأممية الرامية لإحلال السلام في اليمن

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكدت روسيا والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، دعمهما للجهود الإقليمية والأممية، بشأن التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك، في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية للمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد الجانبان على دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية.