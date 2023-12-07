المبعوث الأممي يناقش مع مسؤولين عُمانيين جهود السلام في اليمن

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ناقش المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، مع مسؤولين عُمانيين الجهود الإقليمية لسماعي السلام في اليمن .

وقال مكتب المبعوث، إن غروندبرغ التقى في مسقط اليوم بعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة المساعي الاقليمية لدعم جهود الوساطة الأممية للسلام في اليمن.

وأضاف أن غروندبرغ التقى أيضا، بمتحدث الحوثيين محمد عبدالسلام، لبحث سبل المضي قدمًا نحو التوصل إلى إتفاق حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، ووقف مستدام لإطلاق النار يشمل عموم البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتشهد المنطقة تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية، بهدف التوصل إلى إتفاق ينهي إطلاق النار بشكل كامل، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل بين جميع الأطراف.