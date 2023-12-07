عقوبات جديدة على 13 فردًا وكيانًا بتهمة تمويل الحوثيين..تفاصيل مسام يعلن انتزاع 3797 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر نوفمبر الماضي. المبعوث الأممي يناقش مع مسؤولين عُمانيين جهود السلام في اليمن مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"مأرب برس" تكشف عن طلب تقدم به المبعوث الأممي لقيادة جماعة الحوثي وموقف الأخيرة من التوقيع على خارطة الطريق مصرع رأس صهيوني كبير بغزة ونتنياهو يكتب ناعيا :نشعر بالحزن الشديد نحن نبكي اللواء سلطان العرادة يناقش مع وكيل وزارة الداخلية جُملة من القضايا الإدارية والفنية الكشف عن حقيقية اعتزام الحوثيين الاستهداف الوشيك للمنشآت النفطية في السعودية والإمارات؟ اللواء العرادة: التعليم يواجه استهدافاً ممنهجاً من قبل المليشيات بنشر فكر الكراهية والقتل وخزعبلات الولاية والاصطفاء الإلهي دعت إلى الخروج في مسيرات تضامنية.. المقاومة تدعو العالمين العربي والإسلامي إلى دعم غزة الكشف عن خلاف بين إسرائيل وأميركا بسبب الحوثيين.. وهذا ما ابلغت به واشنطن تل أبيب
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن طبيعة المباحثات التي اجراها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مع رئيس وأعضاء الوفد الممثل للحوثيين في العاصمة العمانية "مسقط" .
وأكدت المصادر لـ" مـأرب برس" أن المبعوث الأممي لليمن شدد على ضرورة اسهام جماعة الحوثي بشكل فاعل في دعم مساعي إحلال السلام في اليمن من خلال اتاحة أجواء مواتية للتوقيع على اتفاق خارطة طريق لتسوية الأزمة اليمنية وتثبيت وقف اطلاق النار وتمديد الهدنة معربا عن تطلعه في أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري .
وأشارت المصادر الى أن " غروندبرغ" ابدى خلال اجتماعه بالوفد المفاوض الممثل للحوثيين برئاسة "محمد عبد السلام" قلقه من إمكانية تأثير التصعيد الطارئ من قبل الحوثيين في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الجهود والمساعي الهادفة الى تمديد التهدئة والدفع صوب توقيع الأطراف اليمنية على خارطة الطريق التي تم التوافق عليها .
وبحسب المصادر فقد نفي الوفد المفاوض الممثل للحوثيين ما تردد عن تراجع قيادة جماعه الحوثي عن التوقيع على اتفاق خارطة الطريق معتبرا أن موقف الجماعة المناصر والداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة يمثل جزء من ادبيات الجماعة ويعبر عن موقفها الثابت في مناهضة العدوان الإسرائيلي .