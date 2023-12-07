الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن طبيعة المباحثات التي اجراها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مع رئيس وأعضاء الوفد الممثل للحوثيين في العاصمة العمانية "مسقط" .

وأكدت المصادر لـ" مـأرب برس" أن المبعوث الأممي لليمن شدد على ضرورة اسهام جماعة الحوثي بشكل فاعل في دعم مساعي إحلال السلام في اليمن من خلال اتاحة أجواء مواتية للتوقيع على اتفاق خارطة طريق لتسوية الأزمة اليمنية وتثبيت وقف اطلاق النار وتمديد الهدنة معربا عن تطلعه في أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري .

وأشارت المصادر الى أن " غروندبرغ" ابدى خلال اجتماعه بالوفد المفاوض الممثل للحوثيين برئاسة "محمد عبد السلام" قلقه من إمكانية تأثير التصعيد الطارئ من قبل الحوثيين في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الجهود والمساعي الهادفة الى تمديد التهدئة والدفع صوب توقيع الأطراف اليمنية على خارطة الطريق التي تم التوافق عليها .

وبحسب المصادر فقد نفي الوفد المفاوض الممثل للحوثيين ما تردد عن تراجع قيادة جماعه الحوثي عن التوقيع على اتفاق خارطة الطريق معتبرا أن موقف الجماعة المناصر والداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة يمثل جزء من ادبيات الجماعة ويعبر عن موقفها الثابت في مناهضة العدوان الإسرائيلي .