مصرع رأس صهيوني كبير بغزة ونتنياهو يكتب ناعيا :نشعر بالحزن الشديد نحن نبكي

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سمحت الرقابة الإسرائيلية، مساء الخميس، بالكشف عن مقتل نجل عضو الكابينت الحربي، قائد الأركان الأسبق غادي آيزنكوت في المعارك الدائرة بقطاع غزة.
وذكرت القناة "12" العبرية، "، أن الرقيب أول احتياط غال آيزنكوت (25 عامًا)، نجل الوزير بدون حقيبة غادي آيزنكوت قتل في اشتباك شمال قطاع غزة، كما قتل الرقيب أول احتياط دافيد ديتش (34 عامًا) من حريش في معارك جنوبي القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده بجراح خطيرة في المعارك الدائرة في القطاع.
وقالت القناة إن الجندي آيزنكوت قتل في اشتباك من مسافة قريبة مع مقاومين خرجوا من أحد الأنفاق.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ والده باصابته أولاً خلال تواجده في غرفة عمليات الجيش في الجنوب وبعدها أبلغ بوفاته في المستشفى.
وبعث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعازيه إلى آيزنكوت، قائلاً إن: "دمه لن يذهب هدراً، وأن الجيش سيواصل القتال حتى تحقيق النصر"، على حد زعمه وهو ما أبكى نتنياهو بحسب نعيه.
كتب نتنياهو ناعيا :
لينا وغادي آيزنكوت
أنا وسارة نشعر بالحزن الشديد بسبب وفاة ابنك غال.
نحن نبكي معك. نحن نعانقك.
كان جال محاربًا شجاعًا وبطلًا حقيقيًا.
نرسل تعازينا من أعماق قلوبنا لعائلتك وعائلات جميع أبطالنا الذين سقطوا.
يحيطك الناس بالحب والامتنان - اليوم وإلى الأبد.
كم هو عظيم الألم ما مدى عمق الحزن؟
حكومة إسرائيل ومواطنو إسرائيل ينعون معكم.
أبطالنا لم يسقطوا عبثا. سنواصل القتال حتى النصر.