عقوبات جديدة على 13 فردًا وكيانًا بتهمة تمويل الحوثيين..تفاصيل مسام يعلن انتزاع 3797 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر نوفمبر الماضي. المبعوث الأممي يناقش مع مسؤولين عُمانيين جهود السلام في اليمن مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"مأرب برس" تكشف عن طلب تقدم به المبعوث الأممي لقيادة جماعة الحوثي وموقف الأخيرة من التوقيع على خارطة الطريق مصرع رأس صهيوني كبير بغزة ونتنياهو يكتب ناعيا :نشعر بالحزن الشديد نحن نبكي اللواء سلطان العرادة يناقش مع وكيل وزارة الداخلية جُملة من القضايا الإدارية والفنية الكشف عن حقيقية اعتزام الحوثيين الاستهداف الوشيك للمنشآت النفطية في السعودية والإمارات؟ اللواء العرادة: التعليم يواجه استهدافاً ممنهجاً من قبل المليشيات بنشر فكر الكراهية والقتل وخزعبلات الولاية والاصطفاء الإلهي دعت إلى الخروج في مسيرات تضامنية.. المقاومة تدعو العالمين العربي والإسلامي إلى دعم غزة الكشف عن خلاف بين إسرائيل وأميركا بسبب الحوثيين.. وهذا ما ابلغت به واشنطن تل أبيب
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة ، مع الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية اللواء عبدالناصر صبيره جُملة من القضايا الإدارية والفنية.
وخلال اللقاء استمع العرادة من اللواء صبيره إلى تقرير موجز عن نتائج زياراته الميدانية إلى مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية بمحافظة مأرب وتقييم مستوى أدائها في كافة الجوانب والاطلاع على مدى جاهزيتها لتنفيذ المهام المنوطة بها.
وأشاد العرادة بجهود قيادة وزارة الداخلية وحرصها على تذليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الأجهزة والوحدات الأمنية بالمحافظات المحررة وحلحلة مشاكلها أولاً بأول.
وحث عضو مجلس القيادة اللواء العرادة قيادة الوزارة على وضع المعالجات والحلول الممكنة لكافة المشاكل المالية والإدارية والفنية والتقنية لدى أجهزة الشرطة في محافظة مأرب وباقي المحافظات المحررة.
مؤكداً دعم القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي/الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لوزارة الداخلية ودعم خططها لتحديث المنظومة الأمنية وتطويرها بشكل مستمر.
من جانبه ثمَّن الوكيل صبيره دعم مجلس القيادة الرئاسي المستمر لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وتفعيل دورها وتمكينها من القيام بواجبها الوطني على أكمل وجه. مؤكداً التزام المؤسسة الأمنية بمختلف أجهزتها ووحداتها بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز السكينة