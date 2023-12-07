اللواء سلطان العرادة يناقش مع وكيل وزارة الداخلية جُملة من القضايا الإدارية والفنية

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة ، مع الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية اللواء عبدالناصر صبيره جُملة من القضايا الإدارية والفنية.

وخلال اللقاء استمع العرادة من اللواء صبيره إلى تقرير موجز عن نتائج زياراته الميدانية إلى مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية بمحافظة مأرب وتقييم مستوى أدائها في كافة الجوانب والاطلاع على مدى جاهزيتها لتنفيذ المهام المنوطة بها.

وأشاد العرادة بجهود قيادة وزارة الداخلية وحرصها على تذليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الأجهزة والوحدات الأمنية بالمحافظات المحررة وحلحلة مشاكلها أولاً بأول.

وحث عضو مجلس القيادة اللواء العرادة قيادة الوزارة على وضع المعالجات والحلول الممكنة لكافة المشاكل المالية والإدارية والفنية والتقنية لدى أجهزة الشرطة في محافظة مأرب وباقي المحافظات المحررة.

مؤكداً دعم القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي/الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لوزارة الداخلية ودعم خططها لتحديث المنظومة الأمنية وتطويرها بشكل مستمر.

من جانبه ثمَّن الوكيل صبيره دعم مجلس القيادة الرئاسي المستمر لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وتفعيل دورها وتمكينها من القيام بواجبها الوطني على أكمل وجه. مؤكداً التزام المؤسسة الأمنية بمختلف أجهزتها ووحداتها بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز السكينة