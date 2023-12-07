الكشف عن حقيقية اعتزام الحوثيين الاستهداف الوشيك للمنشآت النفطية في السعودية والإمارات؟

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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بالرغم من معاودة الحوثيين إطلاق التهديدات باستهداف المنشأت النفطية في كل من السعودية والإمارات في حال انخرطت الدولتان في تحالف بحري جديد لمواجهة تصعيد الميلشيا الموالية لإيران في منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب إلا ان تحليلات عسكرية تتسم بالموضوعية في قراءة معطيات التصعيد القائم من قبل الحوثيين- اطلع عليها مارب برس- قللت من خطورة هذه التهديدات الطارئة لاعتبارات تتعلق بكون خطوات ميلشيا الحوثي التصعيدية في منطقة جنوب البحر الأحمر لم تتجاوز حتي الآن مسارات التصعيد المتوقع من قبل إيران واحد ابرز وكلائها في المنطقة لفرض ضغوط تهدف إلى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة وتقديم نوع من الإسناد اللوجستي للمقاومة الفلسطينية إلى جانب تأثير التحولات الطارئة في العلاقات بين الرياض وطهران في منع خروج تصعيد الحوثيين عن السيطرة وتكرار الهجمات المستهدفة لمصالح حيوية في المملكة وأيضا الإمارات .

ووجه القيادي البارز في جماعة الحوثي "محمد البخيتي " في معرض تعليقه على إعلان إسرائيل نيتها تشكيلَ تحالف بحري لتأمين سفنها في البحرَينِ الأحمر والعربي وذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة "فرانس 24 " الناطقة بالعربية تهديدات مباشرة إلى كل من السعودية والإمارات محذرا من مغبة انخراطهما في هذا التحالف البحري تحالف بحري وأنه في حال حدوث ذلك "فإن الهجمات لن تتوقفَ على السفن بل ستشمل مسحًا لحقول ومنشآت النفط في البلدَينِ" على حد قوله .