دعت إلى الخروج في مسيرات تضامنية.. المقاومة تدعو العالمين العربي والإسلامي إلى دعم غزة

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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دعت إلى الخروج في مسيرات تضامنية.. المقاومة تهيب بأحرار العالم إلى الضغط لوقف عدوان الاحتلال وجّهت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 7 ديسمبر، نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم، للعمل على وقف العدوان على غزة.

ودعت إلى الخروج بحشود هادرة غدا الجمعة، وكل الأيام القادمة في كل المدن والعواصم والساحات، على خلفية استمرار الاحتلال النازي في حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروّعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، على مدار شهرين، ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني.

كما حثّت حماس، على المشاركة الفاعلة في مسيرات ومظاهرات تضامنية مع أهل غزة، والضغط لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف العدوان الصهيوني على الأبرياء العزّل.

وجدّدت دعوتها الأحرار وأصحاب الضمائر الحيّة في كل العالم، إلى مواصلة تصعيد حراكهم الجماهيري العالمي، الرَّافض لجرائم الاحتلال، والمتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله المشروع، والدَّاعي إلى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء والمدنيين.

وطالبت بالاتّحاد غدا الجمعة، وفي الأيام القادمة، للتعبير عن التضامن مع غزَّة وفلسطين، والتصدّي لجرائم الاحتلال، حتى يتوقّف العدوان.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتقاء 350 شهيدا بينما وصلت 900 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ انطلاق العدوان على غزة يوم 7 أكتوبر، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17177 شهيدا و46 ألف جريح.