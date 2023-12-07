الكشف عن خلاف بين إسرائيل وأميركا بسبب الحوثيين.. وهذا ما ابلغت به واشنطن تل أبيب

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن هناك خلافاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الرد على هجمات جماعة الحوثي، والتي أطلقت صواريخ بالستية ومسيرات صوب إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، واستهدفت سفناً تجارية وحربية إسرائيلية وأميركية بالبحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن تدع الجيش الأميركي يرد على الحوثيين، بدلاً من المخاطرة برد إسرائيلي "يهدد بتوسيع النزاع"، وفق مسؤولين أميركيين وحكوميين.

وقال البنتاجون في وقت سابق إن سفينة حربية أميركية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، الأحد، في البحر الأحمر، فيما أعلنت جماعة "الحوثي"، استهداف "سفينتين إسرائيليتين".