الإعلان عن تدشن رحلة جوية جديدة لطيران اليمنية ستخفف من معاناة المسافرين

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، تدشين رحلة جوية جديدة (عدن - سقطرى - الغيضة - عدن)، في إطار توجهات الشركة لتوسيع رحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وتخفيف معاناة المسافرين بين المحافظات.
وكان محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، في استقبال الرحلة الجوية والمسافرين الواصلين إلى جزيرة سقطرى..مؤكداً على أهمية تدشين هذه الرحلة ضمن جهود عودة الرحلات الجوية الداخلية وإنعاش الحركة التجارية والسياحية أمام المواطنين في البلاد والسياح من مختلف الدول العالم.
من جانبه أوضح نائب مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية محسن حيدرة، أن تدشين هذه الرحلة يأتي في إطار الخطة التشغيلية لشركة اليمنية الهادفة لربط المحافظات ببعضها والإسهام في تخفيف معاناة السفر وفتح آفاق جديدة للحركة التجارية والسياحية، ونظراً لما تمتلكه جزيرة سقطرى من طبيعة خلابة ومقومات سياحية كبيرة.