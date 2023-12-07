رويترز: السعودية أرسلت طلبا مفاجئا لأميركا يتعلق بالحوثيين

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال مصدران مطلعان إن السعودية طلبت من واشنطن ضبط النفس إزاء هجمات مليشيا الحوثي على سفن في البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاحتواء تداعيات حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأوضح المصدرين لوكالة رويترز، إن رسالة ضبط النفس التي وجهتها الرياض إلى واشنطن تهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد، وأضافا أن الرياض راضية حتى الآن عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع.

وأشارا إلى أن السعودية تسعى إلى دفع عملية السلام في اليمن، على الرغم من اشتعال الحرب في غزة خشية امتدادها إلى هناك.

وقالت وكالة رويترز، إن البيت الأبيض أحجم عن التعليق حول هذه المعلومات فيما لم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق حول الأمر.

وفي وقت سابق قال مسؤول دفاعي أمريكي إن القوات البحرية لبلاده أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ على أهداف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الاحتلال ومنع سفنه من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.

في سياق متصل قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، إن مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي.

وأضاف المسؤولون، إن ضباط عسكريين أمريكيين اقترحوا ردا أقوى إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن الضباط صاغوا خيارات للرد على الحوثيين لكنهم لا يروجون لها بنشاط.

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، فإن هناك اعتقاد أن الحوثيين يستهدفون أصولا إسرائيلية وليس سفنا أمريكية.

وأشارا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تطلع بايدن على خيارت ضرب الحوثيين ولم تقدم توصية بذلك.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، إن هناك الكثير في البنتاغون يعتقدون أن الصراع قد تصاعد بالفعل، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وخلال الأسابيع الماضية ، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عدة هجمات على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اختطف سفينة في البحر الأحمر، وحذرت السفن الإسرائيلية والمتعاونة معها الاستهداف.