درجات الحرارة تقترب من الصفر والأرصاد يحذر القاطنيين هذه المناطق رويترز: السعودية أرسلت طلبا مفاجئا لأميركا يتعلق بالحوثيين اليمن توقع اتفاقية مع الصين مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ"مارب برس" كواليس لقاء المبعوث الاممي مع "العليمي" وترتيبات وموعد توقيع خارطة طريق في اليمن أول قاض عربي في المحكمة الجنائية الدولية الصين تدشن أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم قبل شهر من كأس آسيا.. الاتحاد القطري ينفصل عن كيروش لاحقهما بسيارته وأطلق عليهما النار.. مقتل شقيقين يمنيين في السعودية على يد ابن عمهما لأجل غزة.. تفاصيل مادة نادرة طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بتفعيلها السعودية تقر موازنة تريليونية لعام 2024
قال مصدران مطلعان إن السعودية طلبت من واشنطن ضبط النفس إزاء هجمات مليشيا الحوثي على سفن في البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاحتواء تداعيات حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأوضح المصدرين لوكالة رويترز، إن رسالة ضبط النفس التي وجهتها الرياض إلى واشنطن تهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد، وأضافا أن الرياض راضية حتى الآن عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع.
وأشارا إلى أن السعودية تسعى إلى دفع عملية السلام في اليمن، على الرغم من اشتعال الحرب في غزة خشية امتدادها إلى هناك.
وقالت وكالة رويترز، إن البيت الأبيض أحجم عن التعليق حول هذه المعلومات فيما لم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق حول الأمر.
وفي وقت سابق قال مسؤول دفاعي أمريكي إن القوات البحرية لبلاده أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ على أهداف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الاحتلال ومنع سفنه من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.
في سياق متصل قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، إن مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي.
وأضاف المسؤولون، إن ضباط عسكريين أمريكيين اقترحوا ردا أقوى إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن الضباط صاغوا خيارات للرد على الحوثيين لكنهم لا يروجون لها بنشاط.
ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، فإن هناك اعتقاد أن الحوثيين يستهدفون أصولا إسرائيلية وليس سفنا أمريكية.
وأشارا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تطلع بايدن على خيارت ضرب الحوثيين ولم تقدم توصية بذلك.
وأكد المسؤولون الأمريكيون، إن هناك الكثير في البنتاغون يعتقدون أن الصراع قد تصاعد بالفعل، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وخلال الأسابيع الماضية ، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عدة هجمات على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اختطف سفينة في البحر الأحمر، وحذرت السفن الإسرائيلية والمتعاونة معها الاستهداف.