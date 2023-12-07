اليمن توقع اتفاقية مع الصين

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جرى، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمنحة قيمتها 100 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية و مساعدات إنسانية.

وقع الاتفاقية على هامش أعمال المنتدى الثاني للتعاون التنموي بين الصين ودول المحيط الهندي المنعقد بمدينة كونمينغ الصينية، سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي، ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ليو جيون فنغ.

و أعرب السفير الميتمي عن شكر الحكومة اليمنية لحكومة جمهورية الصين الشعبية على جهودها في تقديم مساعدات مختلفة..مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واكد حرص قيادة البلدين على تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون..مثمناً موقف الصين الثابت تجاه اليمن وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

من جانبه أشاد المسؤول الصيني، بعلاقات البلدين التاريخية والدعم المتبادل ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي..مجدداً مواصلة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.