الصين تدشن أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 171

قامت الصين بتشغيل أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم، حسبما أفادت إدارة الدولة الصينية للطاقة اليوم الأربعاء.

وأشارت إدارة الطاقة الصينية في بيان لها إلى أن منشأة "شيداووان" التي تقع في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتستخدم مفاعلا عالي الحرارة مبردا بالغاز، عملت بشكل مستمر في وضع الاختبار لمدة 168 ساعة والآن تم وضعها رسميا حيز التشغيل التجاري.

وقال البيان إن "ذلك يشير إلى أن الصين وصلت إلى المستوى الرائد عالميا في البحث والتطوير والتطبيق لتقنيات الجيل الرابع للطاقة النووية".

وأوضح البيان أن الميزة الأكثر أهمية للمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز هي سلامتها في مجال توليد الكهرباء، مما يفتح أمامها آفاقا واسعة