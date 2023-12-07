لاحقهما بسيارته وأطلق عليهما النار.. مقتل شقيقين يمنيين في السعودية على يد ابن عمهما

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لقي شقيقان يمنيان مصرعهما على يد أحد أبناء عمومتهما أطلق عليهما النار في مدينة جدة السعودية.

وحسب المصادر فإن محمد علي الشبيلي السوادي وشقيقه عبدالعزيز، من أبناء مديرية السوادية محافظة البيضاء قتلا معا في مدينة جدة غرب السعودية بعد خلاف عائلي حصل بينهما وبين احد أبناء عمومهم يدعى عادل محمد السوادي وأدى الخلاف إلى قتل الأخير للشقيقين بسلاح فردي كان بحوزته، وقام بعدها بتسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية.

وأكدت مصادر أن حادثة القتل كانت بسبب خلافات عائلية ولم تكن نتيجة ثأر أو خلاف على أرض، وأن الشقيقين مقيمان ويعملان في السعودية منذ فترة طويلة، وقد تم دفنهما في جدة.

وفي مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارة فضية اللون تلاحق أخرى بيضاء اللون، ويترجل منها السوادي ويقوم بإطلاق النار على الشقيقين ومن ثم يفر من موقع الجريمة، فيما سيارة المجنى عليهما بقيت في مكانها وأبوابها مفتوحة