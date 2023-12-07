قصف مصفاة نفط استراتيجية في السودان .. و الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فيما تتصاعد وتيرة المواجهات والمعارك في حرب السودان بشكل لافت داخل العاصمة السودانية، أصدرت قوات الدعم السريع بياناً على صفحتها بمنصة "إكس" أتهمت فيه طيران الجيش بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال مدينة الخرطوم بحري للمرة الرابعة فجر اليوم الأربعاء وتدميرها بشكل الكامل.

وتجدد القصف المدفعي العنيف بين الطرفين في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم وفي محيط سلاح المدرعات جنوباً، وكذلك في جنوب وغرب أم درمان وشمال الخرطوم بحري.

وجددت قوات "الدعم السريع" هجومها المدفعي على القيادة العامة للجيش وسلاح المدرعات بالمدفعية الثقيلة من مواقعها في مناطق المعمورة والمركز الإسلامي الأفريقي، بينما شن الطيران الحربي غارات شرسة استهدف فيها منصات مصادر القصف في مواقع الدعم بأحياء المنشية والمعمورة شرق الخرطوم والأزهري وجنوب الحزام.

وسمع مواطنو حي النهضة وما جاورها من أحياء جنوب العاصمة ومنطقة بري شرق الخرطوم دوي أصوات القصف المدفعي العنيف بالقرب من تمركز قوات "الدعم السريع" في نواحي أرض المعسكرات وفي محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بسوبا.

أوضحت مصادر ميدانية أن الطيران المسير نجح في تدمير عدد من ارتكازات العدو في مناطق عدة بشرق الخرطوم، بما فيها أحياء المعمورة والطائف أركويت وأجزاء أخرى بمحلية شرق النيل.

وأفاد مواطنو مناطق جنوب الحزام وحي النهضة صباح أمس الثلاثاء بسماع دوي القصف المدفعي والانفجارات العنيفة بالقرب من تمركزات قوات "الدعم السريع" في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بسوبا. وأفاد شهود عيان بسقوط قذيفة مدفعية في منطقة الجريف غرب تسببت في إصابة عدد من المدنيين، وتداول سودانيون صورة لبرج بنك بيبلوس الذي تعرض للاحتراق والتدمير جراء المعارك في وسط الخرطوم