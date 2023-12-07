بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.. شوقي الطبيب يرفع شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن، عميد المحامين السابق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، أنّه أودع اليوم شكاية لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي في هولندا ضدّ قادة عدوان الاحتلال على غزة، وذلك بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.

وكتب الطبيب في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك: “بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين قمت اليوم 2023/12/6 بإيداع شكاية لدى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.. ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين.. قادة الكيان الصهيوني الغاصب…”. ونوفمبر الماضي، أعلنت محكمة الجنايات الدولية، أنّها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في “جرائم حرب ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وكان كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، قد زار في آخر أكتوبر المنقضي، مصر وتوجه إلى معبر رفح عند أبواب غزة مؤكدا أنه لم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها.

وقال في ندوة صحفية عقدها بالقاهرة إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة “قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة”، مشددا على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي وأنه “لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة”.

وأشار إلى أنّ أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيُحاكم وفق القانون الدولي مؤكدا أنه لا يمكن التغاضي عن التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية