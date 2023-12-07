في زيارة نادرة.. بوتين في جولة بين السعودية والإمارات

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي في زيارة خليجية نادرة اليوم الأربعاء، حيث بحث عدة ملفات دولية وإقليمية في مقدّمتها التطوّرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقالت الرئاسة الروسية إن محادثات الرئيسين شملت خفض إنتاج النفط في إطار تكتل أوبيك+.
وفي وقت سابق من العام التقى الرئيسان في مدينة سان بيترسبورغ خلال منتدى بترسبورغ الاقتصادي الدولي.
وبعد الإمارات، توجّه بوتين إلى السعودية للقاء قيادات المملكة في زيارة هي الأولى هذا العام بعد خمسة اتصالات هاتفية.
وعلى غرار زيارته الإماراتية، ستتمحور لقاءات بوتين في الرياض حول خفض إنتاج النفط والحرب على غزة والنزاع الروسي الأوكراني، حيث سيقدّم الرئيس الروسي رؤيته للوضع الدولي إلى القيادة السعودية.
وقال بوتين إنه لا يوجد أي مانع في تطوير العلاقات بين موسكو والرياض. من جهته، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نيته زيارة روسيا.
وتعدّ هذه الزيارة الخارجية نادرة لبوتين في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد صدور مذكّرة توقيف بحقه بعد شن الحرب على أوكرانيا في شتاء 2022.