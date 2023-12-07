صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15523 والجرحى إلى 41316

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 15 ألفا و523، وبلغ عدد المصابين 41 ألفا و316، وفقا لما أعلنه المتحدّث باسم وزارة الصحة في القطاع الدكتور أشرف القدرة.

وذكر المتحدّث أنّ قوّات الاحتلال ارتكبت عشرات المجازر المروّعة خلال الساعات الماضية، حيث وسّعت دائرة استهدافها للمدنيين وقصفت جميع مناطق القطاع دون استثناء رغم ادّعائها وجود مناطق آمنة، مضيفا أنّ الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفّر الخدمات الصحية، كما اتّهم الاحتلال بتعمّد الاستمرار بقصف مستشفيات شمالي القطاع.

وأشار المتحدّث إلى أنّ الاحتلال يعتقل 35 كادرا صحيّا من قطاع غزة، على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزّة وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكّن طواقمه من انتشالهم جراء قصف إسرائيلي متواصل على القطاع، و”عجز كبير جدا” في الإمكانات والآليات.

وقال المتحدّث باسم مديرية الدفاع المدني الرائد محمود بصل في بيان نشرته وزارة الداخلية في غزة: “طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي”، مضيفا: “هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع”، مضيفا: “ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.. آلاف الشهداء ما يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم”.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استهداف المنازل السكنية جنوبي قطاع غزة بشنّ غارات مكثّفة، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد انتهاء الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، ما تسبّب في ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين الفلسطينيين.